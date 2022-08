Playstation 5, aumento choc dei prezzi: quanto costerà la nuova console Sony

Ps5, Sony aumenta il prezzo: la nuova console costa 50 euro in più

Non solo è introvabile, ora costa anche di più. La PlayStation 5 Standard con lettore ottico (la versione che supporta i dischi) avrà ora un prezzo pari a 549,99 euro, mentre l'edizione Digital costerà 449,99 euro. Per la precisione, si parla di un aumento per l'Italia di 50 euro.

L'aumento si applica ai territori di Europa, Medioriente, Africa, Canada, America Latina e Asia del Pacifico; niente rincari (per ora), invece, per gli Stati Uniti. La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato di Sony Jim Ryan attraverso le pagine del PlayStation Blog, dove spiega le ragioni dietro la nuova strategia.

Il numero uno del colosso informatico giapponese spiega che i motivi sull'aumento sono collegati all'attuale situazione economica globale e l'aumento dell'inflazione. La decisione avrà effetto immediato: già da adesso, quindi, viene applicato il nuovo prezzo di listino per entrambe le versioni di b.

Ma non solo “bad news”. Sony, infatti, ha annunciato di voler incrementare la produzione di PS5 in modo tale da farsi trovare pronta per la prossima stagione natalizia.