Porta a Porta, chi sono gli ospiti di Bruno Vespa. C'è anche un ex ministro

Gli ospiti di Porta a Porta di questa sera, giovedì 3 novembre. Anticipazioni

Nel salotto di Bruno Vespa, su Rai 1, saranno presenti questa sera, giovedì 3 novembre, i protagonisti della fiction “La scelta di Maria”: Sonia Bergamasco, Marco Bocci e Alessio Vassallo e lo storico Gianni Oliva.

Per le celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto, prevista per giovedì 4 novembre, l’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini sarà ospite di Porta a Porta. In studio anche Grazia Riccio Bergamas, la pronipote di Maria Bergamas, la madre che scelse la bara del Milite Ignoto.