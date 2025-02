Tv: 'Portobello' serie su Enzo Tortora, prima prodotta in Italia per Max (che sfiderà Netflix e Disney+)

Warner Bros. Discovery si prepara al lancio della nuova piattaforma streaming del gruppo, Max in Italia, previsto per il 2026 e annuncia la prima produzione originale scripted italiana.

Sarà 'Portobello' di Marco Bellocchio, la serie tv prodotta da Our Films, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e prodotta da Simone Gattoni per Kavac Film.

Portobello, la storia di Enzo Tortora. Cast

La serie in 6 episodi racconta la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo 'Portobello' - in onda dal 1977 per sette edizioni - accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. Le riprese iniziate a Roma lo scorso settembre, sono attualmente in corso, e hanno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia.

Enzo Tortora - Foto Lapresse



Nel cast della serie Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli , il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming Max in tutti i paesi del mondo, ad eccezione di Francia, Germania e Benelux.