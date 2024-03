Maria Callas Tribute Prize, premiate Carol Alt e Clarissa Burt. E l'Italia...

Si è svolto giovedì 7 marzo a New York, presso l’Istituto Italiano di Cultura, il Maria Callas Tribute Prize, prestigioso riconoscimento annuale che porta il nome della soprano di origine greche naturalizzata italiana, nota come “la Divina”, considerata la più grande cantante lirica della Storia.

La serata è stata condotta dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte, da sempre in prima linea per la lotta alla violenza di genere e per i diritti delle donne.

Tra le super premiate: le attrici Clarissa Burt e Carol Alt, celebrity famose in Italia e molto attive sul sociale e nella solidarietà.

Molti riconoscimenti per l'Italia, grazie alla cantante e autrice Simona Molinari; alle soprano liriche di fama mondiale Felicia Bongiovanni e Maria Natale, che hanno incantato con le loro voci le platee di tutto il mondo; al tenore Nicola Pisaniello, fenomeno lirico con una spiccata sensibilità interpretativa e alla Vicesegretario Consiglio degli italiani all’estero Silvana Mangione, che da sempre si è adopera a favore della comunità italiana a New York.

Applausi anche per la giornalista argentina Natalia Denegri, vincitrice di 26 Emmy, la soprano lirica di fama mondiale Ines Salazar, l’influencer americana Desiree Busnelli, la cantante spagnola Amalia Toboso Ambasciatrice di “Musica senza Frontiere; Maheya Collins e Sandro Barberi con un omaggio a “Puccini 100 in Jazz”, e l’industriale e filantropo Alan G. Hassenfeld.

Commenta così l’iniziativa Claudia Conte, premiata anche lei al Festival per il suo impegno per i diritti umani e per la sua lotta contro ogni discriminazione. “Quest’anno ricorre il centenario dalla nascita di Maria Callas ed è particolarmente significativo che il Premio si svolga a New York, città nativa della Divina, in occasione della Giornata internazionale della Donna. E la celebriamo proprio nella città per ricordare quando, l'8 marzo del 1908, centinaia di operaie dell'industria tessile Cotton di New York rimasero vittime di un drammatico incendio. Ma oggi con il Maria Callas Tribute prize omaggiamo il talento delle donne, la tenacia, il coraggio, la passione e la creatività. Attraverso le testimonianze di donne eccezionali che si sono distinte in diversi settori”.

L’evento – ideato e prodotto da Dante Mariti- è realizzato in collaborazione con il prof. Fabio Finotti, direttore dell’Istituto italiano di cultura di New York e con il giornalista Rai Claudio Pagliara.