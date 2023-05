Prime Video, tutti i film e le serie tv nel catalogo di maggio 2023

Prime Video, maggio 2023: tutte le novità in catalogo tra film e serie tv

“The Ferragnez - La serie", la pellicola di Roger Kumble intitolata "Uno splendido disastro", il film "Prima di andare via" e "The Fabelmans" di Steven Spielberg: sono questi alcuni dei titoli più attesi su Prime Video a maggio 2023. La piattaforma streaming proporrà anche questo mese numerosi film e serie tv dai generi e le atmosfere suggestive. Scopriamoli insieme.

Prime Video, in arrivo la seconda stagione di "The Ferragnez - La serie"

Dal 18 maggio arriva in esclusiva su Prime Video la seconda stagione di "The Ferragnez - La serie". Com'è stato già annunciato via social da Chiara Ferragni e Fedez, lo show racconta la vita della coppia più social d'Italia a tutto tondo: dalla carriera professionale alla sfera privata, dai successi raggiunti nell'ultimo anno ai momenti di difficoltà. La seconda stagione di "The Ferragnez - La serie" è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

Prime Video, il tocco della commedia romantica in "Uno splendido disastro"

Tratta dal best seller di Jamie McGuire, su Prime Video è anche disponibile la commedia romantica "Uno splendido disastro". Le vicende della matricola Abby Abernathy e gli incontri con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un tipo attaccabrighe ma affascinante, appassioneranno sicuramente molti spettatori. La pellicola è diretta da Roger Kumble e i protagonisti sono gli attori Dylan Sprouse e Virginia Gardner.