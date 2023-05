The Ferragnez 2, nel trailer aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Il video

Prime Video lancia il trailer di "The Ferragnez 2". Fedez: "Sarà una stagione piccante"

Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dello show non-fiction italiano Original 'The Ferragnez - La serie', che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La seconda stagione di 'The Ferragnez - La serie', prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. La seconda stagione di 'The Ferragnez - La serie' è l'ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di 49,9 euro l'anno o 4,99 al mese.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes 'Most Powerful Fashion Influencer' a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di 'Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1’ e host del grande successo 'LOL - Chi ride è fuori'.