Privacy, CairoRcs Media insieme a Permutive per la segmentazione senza cookies

Al via la collaborazione tra CairoRcs Media e Permutive

CairoRcs Media ha annunciato le sue funzionalità cookieless in collaborazione con Audience Platform, Permutive, che consente l'attivazione del pubblico senza utilizzare cookie di terze parti e senza mai esporre le informazioni personali dei consumatori.

I browser e le tecnologie che bloccano i cookie stanno offrendo agli utenti una serie di strumenti, ma soprattutto la consapevolezza e la scelta per proteggere i propri dati disattivandone la condivisione. Oggi, solo il 30% del web aperto è indirizzabile.

CairoRcs Media offre una soluzione alternativa al tracciamento e all'identificazione degli utenti sul web per scopi pubblicitari. Lavorando con Permutive, CairoRcs Media può riconoscere e clusterizzare in modalità anonima il 100% del suo pubblico in real time, in modo tale che gli inserzionisti possano attivare tutte le audience pianificate nel rispetto della privacy e del consenso degli utenti.

Sfruttando i dati di prima parte e l'elaborazione on-device di Permutive, CairoRcs Media è in grado inviare messaggi individuali e profilati ad un dispositivo digitale in real time generando scalabilità. L'elaborazione on-device o anche definita “on edge” riduce al minimo i dati che lasciano il dispositivo di un utente, elaborandoli e rendendoli anonimi sul dispositivo stesso, dove i modelli di intelligenza artificiale possono apprendere da un flusso immediato di dati aggiornati.

CairoRcs Media è così in grado di raccogliere, modellare e analizzare grandi volumi di dati che si aggiornano in tempo reale, senza collegamenti a cookie o ID di terze parti. E attraverso la creazione di cohorts - utenti raggruppati in base a una caratteristica condivisa all'interno dell'ambiente di un editore – l’offerta ADV può sfruttare al massimo il potenziale dei preziosi dati di prima parte, rendendo l'intero pubblico indirizzabile.