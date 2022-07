Programmi tv più social, Blasy sovrasta Fazio: a giugno I'Isola fa il botto

Social, la classifica dei programmi tv con più interazioni: Ilary Blasi (Isola dei Famosi) sovrasta la graduatoria. Bene la cronaca

In un giugno nero a livello di numeri, l'Isola dei Famosi ce l'ha fatta: è il programma con più interazioni social. Ilary Blasi batte così Che Tempo che fa di Fabio Fazio, che scende di una posizione (da primo a secondo), mettendosi davanti anche alla cara amica Silvia Tofannin che con Verissimo raggiunge il terzo gradino del podio.

La classifica di giugno, realizzata da Sensemakers, evidenzia che tra i programmi di informazione più social tengono duro Tg3, Report, Quarto Grado e Propaganda Live. Ma a spiccare, questo mese, è soprattutto la cronaca nera: Chi l'ha visto sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto e portanto a casa oltre 600mila interazioni.

Come spiega Prima Online, ad accendere le interazioni sui programmi di cronaca, in particolare, quello di Federica Sciarelli e quello di Gianluigi Nuzzi, sono stati i tremendi fatti di nera che hanno caratterizzato le scorse settimane, a partire dal caso della piccola Elena, la bambina catanese di soli cinque anni che è stata uccisa dalla madre. Chi l’ha visto? in particolare, ha catalizzato l’attenzione con i funerali della bimba, mentre Quarto Grado con il video copertina dedicato al caso.

I numeri di base sono però nel complesso risicati. Come riporta Prima online, L’isola dei Famosi cala del 12%, da 1,8 milioni di interazione nelle principali quattro piattaforme, nel dato di engagement e del 33% in termini di visualizzazioni video con 27,3 milioni tra YouTube e Facebook rispetto a maggio.

Il titolo di Fazio, a quota 886mila interazioni e 433 mila visualizzazioni, ha ottenuto performance nettamente più basse di quelle del mese precedente, quando aveva interagito con 2,9 milioni di persone sulla Rete e ottenuto 6,6 milioni di interazioni.

Stesso trend calante anche per il terzo brand della classifica. Verissimo, che a maggio raggiungeva quota 2,5 milioni di interazioni con 2,6 milioni di visualizzazioni, a giugno si è fermato a livelli nettamente più bassi per interazioni (818mila), risollevandosi con una sorta di sussulto per quello che riguarda le visualizzazioni (2,7 milioni).