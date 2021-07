Programmi tv sui social, Fazio batte Ranucci. "Chi l'ha visto?" ancora su

A giugno, il mese in cui hanno avuto inizio gli Europei di calcio, torna in testa alla classifica di Sensemakers per PrimaOnline dei programmi più attivi sui social, Fabio Fazio con Che tempo che fa a quota 3,4 mln di interazioni, seguito al secondo posto da Amici , che il mese precedente sedeva invece sul podio, ora a quota 2,1 mln. Se Fazio non è on air dal 30 maggio scorso il programma vanta un'attività puntuale ed efficace di presenza e che riesce a preservare la vitalità del brand sulla rete. Le Iene rispetto al mese di maggio avanzano di due gradini con 1,7 mln di interazioni. Sale ancora il programma di Federica Sciarelli Chi l'ha visto?, nell'ultimo periodo anche in testa agli ascolti tv del mercoledì sera, con i suoi servizi su diversi casi di scomparsa, dal caso Denise Pipitone a quello della 18enne pachistana Saman Abbas di cui non c'è traccia da oltre 2 mesi, che si è aggiudicato 971 mila interazioni. Mantiene l'ottavo posto della classifica il talk di inchiesta giornalistica a conduzione di Sigfrido Ranucci Report a quota 708 mila interazioni.