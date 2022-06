Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera 3 giugno 2022

Propaganda Live, tutte le anticipazioni di questa sera 3 giugno 2022: Paolo Rossi ospite di Diego Bianchi

Nuovo appuntamento domani in prime time alle 21.15 su La7 con Propaganda live di Diego Bianchi. Ospite di puntata sarà l'attore Paolo Rossi. In collegamento da Beirut Francesca Mannocchi che, con un suo nuovo reportage, mostrerà fin dove arrivano gli effetti della guerra in Ucraina.

Dal Libano, paese che da anni vive una profonda recessione economica, sono visibili le drammatiche conseguenze dell'esplosione del porto e della presenza di quasi due milioni di rifugiati siriani, a cui si aggiungono oggi gli effetti della crisi alimentare determinata dal blocco del grano nei porti ucraini.

Nel corso della serata torna live Valerio Aprea con un suo inedito monologo, mentre non mancherà Andrea Pennacchi con le sue performance dal vivo. Come ospiti musicali si esibiranno - con due bellissime cover - la straordinaria voce reggae Awa Fall e la rapper Roshelle. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

