Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro ospita un premio Nobel

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio il premio Nobel Giorgio Parisi. Reportage sulla sanità in Calabria

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Torna in studio il premio Nobel Giorgio Parisi. Per la musica salirà sul palco il cantautore e polistrumentista statunitense Sananda Maitreya. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi è andato In Calabria dove i cittadini scendono i piazza per protestare per la sanità. Zoro racconterà dell'ospedale di Polistena, che sarebbe quello di riferimento per la piana di Goia Tauro, e dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, fattore determinante per le elezioni comunali.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Antonella Attili e Valerio Aprea, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.