Propaganda Live, ospiti stasera: per la prima volta il monologo di Gioele Dix

Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro torna in Calabria per documentare le elezioni amministrative di San Luca in cui non ci sono candidati

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio la band indie rock Italo giapponese dei Blonde Redhead. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi torna a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, dove i cittadini non andranno a votare per le elezioni amministrative per eleggere sindaco e consiglio comunale perché non ci sono candidati. Il Comune verrà quindi commissariato. Zoro ha intervistato il sindaco uscente e ha documentato le celebrazioni a Montecitorio per i 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti.

Per la prima volta il monologi di Gioele Dix e come ogni settimana la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose degli ultimi sette giorni.