Propaganda Live, ospiti stasera: da Paolo Rossi ai Rappresentate di lista. Le anticipazioni della puntata

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio Paolo Rossi e il gruppo dei Rappresentante di Lista

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio il gruppo dei Rappresentante di Lista mentre Paolo Rossi presenta il suo spettacolo su Pirandello. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi si è recato a Bologna per documentare i danni dell'alluvione. Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana. Per la prima volta è presente là stand upper Monir Ghassem.