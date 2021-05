Propaganda Live, "Sette ospiti e solo una donna?". Rula bidona "Zoro"

E' arrivato nelle scorse ore l'annuncio di Propaganda Live con gli ospiti della puntata di stasera in onda su La7 a conduzione, come sempre, di Diego Bianchi, alias "Zoro". Ma qualcosa è andato storto. Uno degli ospiti, dopo aver saputo gli altri "special guest" dell'appuntamento ha declinato l'invito senza se e senza ma. La giornalista Rula Jebreal, appreso che sarebbe stata l'unica donna nella puntata ha rifiutato di presentarsi. E la vicenda si è risolta via social, dopo un post su Instagram in cui il talk show informava il pubblico che il 14 maggio 2021 avrebbe visto ospiti Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi in ricordo di Ezio Bosso.

Rula, dopo aver visto il post e aver comunicato la sua decisione, ha a sua volta postato un commento fornendo le ragioni della sua scelta: “7 ospiti… Solo una donna! Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”.