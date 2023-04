ProSiebenSat, conti in rosso: crolla l'utile. Mfe preoccupata

ProSiebenSat, conti in rosso

Nel 2022 ProSiebenSat.1, gruppo media tedesco del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista con quasi il 30% delle quote, ha generato ricavi per 4.163 milioni contro i 4.495 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo rettificato è sceso a 678 milioni contro i precedenti 841 milioni e l'utile netto rettificato è a 301 milioni rispetto a 365 dell'anno precedente.

Lo rende noto la società, che avrebbe dovuto approvare i conti a inizio marzo ma li ha ritardati fino a ora, compresa la presentazione delle strategie future da parte del nuovo amministratore delegato Bert Habets, "alla luce di questioni normative" che riguardano la controllata Jochen Schweizer mydays.

Come scrive Ansa, secondo il gruppo, i conti sono in linea con le attese e "l'offerta di prodotti di Jochen Schweizer mydays è stata adeguata a marzo e ora non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca". Proposto un dividendo da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza "significativamente ridotto" di 0,05 euro per azione.

Il Consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1, oltre ad approvare al limite massimo prima della sospensione in Borsa i conti, con un rinvio che ha portato anche a far slittare l'assemblea al 30 giugno, ha deciso di cambiare il Chief financial officer: Martin Mildner assumerà la carica a partire dal primo maggio, sostituendo Ralf Peter Gierig, già membro del consiglio di amministrazione e direttore finanziario del gruppo media tedesco, che si è dimesso dalla sua posizione "di comune accordo con il Consiglio di sorveglianza".