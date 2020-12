Pubblicità, salvato il 2° trimestre. I budget si spostano verso il digitale

Il mercato pubblicitario globale si è ripreso più rapidamente del previsto. È quanto scrive Prima Comunicazione riportando le nuove stime dell’Advertising Expenditure Forecasts di Zenith.I dati, riporta la nota di Zenith, mostrano una contrazione del 7,5% (pari a 587 miliardi di dollari nel 2020) un dato in netto miglioramento rispetto al – 9,1% ipotizzato nello report dello scorso luglio. Le previsioni di Zenith partono dal presupposto che l’economia globale si avvia ad un’importante ripresa, vista anche l’introduzione dei vaccini anti COVID-19 nel 2021, ma resteranno legate all’incertezza che questa ripresa porterà con se, in modo diferente tra i diversi settori.

Sempre come scrive Prima Comunicazione, la digital transformation sta spostando rapidamente i budget verso la pubblicità digitale: Zenith prevede che la spesa digitale globale aumenterà dell’1,4% nel 2020 e che la sua quota salirà al 52% (vs 48% del 2019). La pandemia ha costretto i brand ad accelerare la digital transformation perchè l’e-commerce si è dimostrato un valido strumento per mantenere i rapporti con i clienti, mitigare la diminuzione delle vendite negli store e incrementare l’attrazione di nuovi clienti. Uno studio condotto dalla società di ricerche di mercato Euromonitor International prevede che quest’anno le vendite dell’e-commerce aumenteranno del 25%, mentre le vendite nei punti vendita diminuiranno del 5%. Nel constesto attuale i brand hanno quindi aumentato la spesa per i media digitali per promuovere e guidare il traffico verso le proprie piattaforme di e-commerce e e-retailer e marketplace partner. Per raggiungere questi obiettivi, search e social, in crescita rispettivamente dell’8% e del 14%, si sono rivelati due media particolarmente performanti.