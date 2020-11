Pubblico dei talk e duplicazioni: Zoro e Giordano agli antipodi, Giletti...

Nel pubblico dei principali talk 'politici', tra access prime time e prime time, in quanti sono soliti 'sbirciare' un programma rivale, ben lontano dal proprio indirizzo politico e culturale? Una risposta arriva da Studio Frasi, che analizzando i dati Auditel in profondità ed estensione, ne ha realizzato una tabella. A riportarlo è PrimaOnline, che spiega la cernita di Studio Frasi, con nomi che vanno da Diego Bianchi con ‘Propaganda Live’ ai vari Giovanni Floris (‘DiMartedì’), Massimo Giletti (‘Non è L’Arena’), Corrado Formigli (‘Piazzapulita’) per La7; e poi Bianca Berlinguer con 'Cartabianca', Mario Giordano con ‘Fuori dal coro’, Nicola Porro (‘Quarta Repubblica’) e Paolo Del Debbio (‘Dritto e Rovescio’) per Rete4. Infine Manuela Moreno (‘Tg2 Post’), in onda con una trasmissione da 20 minuti, molto più corta di quelle di Lilli Gruber (‘Otto e mezzo’) su La 7 e Barbara Palombelli su Rete4, che con ‘Stasera Italia’ fa anche frequenti speciali di prima serata.

E' emerso, spiega PrimaOnline, che "i moschettieri di Rete 4" hanno forti duplicazioni del proprio seguito infragruppo. Gli spettatori di Mario Giordano seguono anche Paolo Del Debbio (54.8%) e Nicola Porro (50.8%); tra i fedeli di ‘Fuori dal Coro’ però sono un po’ meno, invece, quelli che scelgono Barbara Palombelli e ‘Stasera Italia’ (46%).

Del Debbio convoca quasi il 60% del pubblico di Giordano, ed il 54.6% di quello di Porro. Ed il 57% circa del pubblico di Porro guarda anche ‘Dritto e Rovescio’ e ‘Fuori dal coro’. Formigli ha molti spettatori in comune con Giovanni Floris (52.7%).

‘DiMartedì’ viene molto visitato (58.8%) dal pubblico di ‘Piazzapulita’ e ‘Propaganda Live’ (66.5%), un po’ meno da quello di ‘Non è L’arena’ (49.3%), ma sempre su quote rilevantissime, sottolinea Prima Online.

Agli antipodi di Mario c’è Diego. Il conduttore di ‘Fuori dal coro’ condivide con Diego Bianchi e ‘Propaganda Live’ solo il 12,1% del proprio bacino di pubblico al telecomando. Ma il pubblico di Zoro è ancora meno curioso (8,9%) di guardare anche per soli 5 minuti la trasmissione di Rete4.

Il pubblico di ‘Propaganda Live’ risulterebbe inoltre poco o niente (9.1) interessato a seguire Del Debbio e ‘Dritto e Rovescio’, e più propenso a dare una sbirciatina a Berlinguer (22.7%) piuttosto che a Giletti (21.6%).