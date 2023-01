Quali sono le migliori app alternative a Twitter?

Twitter è una piattaforma di social network in cui gli utenti possono pubblicare brevi messaggi, chiamati "tweet". Questi "cinguettii" possono contenere fino a 280 caratteri e possono includere foto, video e link. Fondato nel 2006, da allora è cresciuto fino ad avere centinaia di milioni di utenti attivi. Come social è utilizzato da persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali ed è un'ottima piattaforma per promuovere la propria attività, condividere notizie e connettersi con amici e familiari.

Nel 2022 è stata però acquistata da Elon Musk, noto imprenditore già proprietario di Tesla, e potrebbe ben presto essere rivoluzionata. Una notizia che ha allarmato molti utenti, decisi se necessario anche ad abbandonare eventualmente le proprie abitudini e a fare a meno dei cinguettii. Ma quali sono i difetti di questa piattaforma social e quali sono le alternative che si potrebbero valutare?

I difetti di Twitter

Twitter è una delle piattaforme di social network più popolari ma, nonostante la sua enorme base di utenti e il valore impressionante, ha anche molti difetti. Secondo molti esperti, è un social mal gestito. Ha avuto nella sua storia diversi amministratori delegati e nessuno è stato in grado di mantenere una leadership stabile. Ciò ha portato la piattaforma a prendere decisioni sbagliate e a non crescere oltre un certo limite.

Secondo qualcuno, poi, è disordinato e difficile da usare. Ha molte funzionalità, e questo rende complicato per alcuni utenti trovare ciò che cercano. Per altri è anche vulnerabile, dal punto di vista della sicurezza, e lascia ampio spazio a chi pratica il cyberbullismo. La censura non agisce in maniera rapida e questo ha causato esperienze negative, se non traumatiche, per molte persone. Inoltre, c'è chi dice che stia diventando irrilevante, soppiantato dai social del gruppo Meta ma anche da alternative più votate all'intrattenimento, come TikTok.

Le migliori alternative a Twitter

Twitter è un ottimo modo per connettersi con le persone, condividere idee e seguire le notizie, ma non è perfetto, come abbiamo avuto modo di vedere. Se stai cercando social alternativi da poter utilizzare, una risposta banale potrebbe essere Facebook, che rimane una delle piattaforme più utilizzate al mondo, soprattutto da una fascia d'età 'matura'.

Se ti interessa un universo più professionale che personale, per poter essere sempre collegato con gli ultimi trend del mercato lavorativo ma anche con le intuizioni migliori dei professionisti del tuo settore, l'alternativa migliore è sicuramente LinkedIn.

Reddit è invece un sito di aggregazione e discussione di notizie sociali che ha un formato diverso rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme di social media. Gli utenti possono inviare link o post di testo e quindi esprimere dei voti per determinarne il posizionamento. Questo lo rende un forum di discussione interessante e informativo.

E c'è, infine, Mastodon, una piattaforma di social media costruita sul software open source GNU Social. È simile a Twitter, ma è basato su dei nodi indipendenti tra loro, ognuno con i propri termini di servizio. Ciò lo rende una piattaforma più decentralizzata e basata sulla comunità.