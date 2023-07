"Quando ero al Tg3 chiedeva due servizi al giorno". Renzi querela Berlinguer

Renzi querela Berlinguer. Le richieste alla giornalista da premier

Comincia con una querela la nuova avventura di Bianca Berlinguer in Mediaset. L'intervista rilasciata dall'ex conduttrice di Cartabianca al Fatto Quotidiano non è proprio piaciuta al leader di Italia Viva Matteo Renzi, chiamato in causa dalla giornalista con un riferimento esplicito. L'ex premier ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni. Lo annuncia una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva. Al Fatto Berlinguer ha detto che all’epoca in cui era premier e lei direttrice del Tg3 le telefonava per chiederle due servizi al giorno. "Uno - racconta Berlinguer al Fatto - contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani". E ha aggiunto: "Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi".