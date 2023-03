Quarta Repubblica, anticipazioni di stasera: quanto sono green le sedi Ue?

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà di immigrazione, direttive green dell'Ue e disforia di genere nei minorenni

Oggi 13 marzo 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è l'immigrazione, con la tragedia di Cutro e un focus sugli sbarchi in corso in queste ore a Lampedusa. Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche delle direttive green imposte dall'Unione europea con un viaggio all'interno delle varie sedi Ue: quanto sono sostenibili a livello ambientale?

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 13 marzo 2023

Continua poi l'inchiesta di Quarta Repubblica su disforia e transizione di genere nei minorenni con le testimonianze e il racconto degli esperti. Parteciperanno al dibattito il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, Paola De Micheli del Pd, Emiliana Alessandrucci, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Fabrizio Marrazzo del partito Gay Lgbt+ e i giornalisti Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.