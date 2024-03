Quarta Repubblica, anticipazioni: il caso Molinari e l'antisemitismo

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: si parlerà del caso Molinari, elezioni in Russia e tasse

Oggi 18 marzo 2024 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, l’ondata di antisemitismo, che, con il caso Molinari, sembra aver investito le università italiane. Spazio, poi, alle elezioni in Russia e ai risvolti che potrebbero avere sul conflitto in Ucraina.

A seguire, il tema urgente delle tasse, con le ultime misure al vaglio del governo. Parteciperanno al dibattito - fra gli altri - Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Francesca Albanese, Piero Sansonetti, Gianluigi Paragone e Angelo D’Orsi.