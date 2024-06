Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: Porro commenta le Europee

​​​​​​Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera il commento ai risultati delle Europee

Oggi 10 giugno torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Al centro della puntata i risultati delle elezioni Europee, i risvolti politici in Italia e le future maggioranze in Ue. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Paolo Mieli, Chiara Gribaudo, Ernesto Galli della Loggia e Vittorio Sgarbi. Non mancheranno interviste ai big della politica.