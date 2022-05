Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di questa sera 30 maggio 2022: l'ad di Pirelli ospite di Porro

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera sarà protagonista del faccia a faccia con Nicola Porro, domani sera nello studio di “Quarta Repubblica”, il talk-show del lunedì in onda su Rete4, a partire dalle 21.30. Nel corso della puntata il punto in diretta sull’invasione dei russi in Ucraina e sui contraccolpi economici per tutta l’Europa, oltre a un’ampia pagina ai referendum sulla giustizia del 12 giugno.

Sui diversi temi, interverranno - tra gli altri - l’ex ministro dell’Interno e ora presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia) ed Emanuele Fiano (Pd), l’ex procuratore di Torino Armando Spataro del Comitato per il No, l’imprenditrice incarcerata e poi assolta Jonella Ligresti.

