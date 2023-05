Quarto Grado, anticipazioni stasera: i casi di Stefania Rota e Alessia Pifferi

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà di Stefania Rota, morta a Mapello, e di Alessia Pifferi, la madre che ha lasciato morire la figlia Diana

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il giallo di Stefania Rota, la donna trovata morta lo scorso 21 aprile nella sua casa di Mapello (Bergamo). Ma per chi indaga le sue ultime ore in vita rimangono un mistero: qualcuno l’ha aggredita in casa? E per quale motivo?

Al centro della puntata, anche la terribile vicenda di Alessia Pifferi, la 37enne di Milano accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. Intanto dal carcere, la donna accusa la mamma e la sorella che non sono dalla sua parte e non la difendono.