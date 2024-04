Quarto Grado, anticipazioni stasera: Pifferi era in sé quando uccise Diana?

Quarto Grado, anticipazioni stasera: i casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera Quarto Grado torna a occuparsi della drammatica storia Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, 18 mesi. Venerdì è in calendario una nuova udienza, in cui è prevista la requisitoria dell'accusa e l'arringa della difesa: quest’ultima punta sui problemi cognitivi dell’imputata. Il dubbio rimane: la Pifferi era in sé, quando ha lasciato morire la sua bimba?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Proseguono le accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilly, Claudio Sterpin, che accusa il coniuge: "Non ha un alibi".

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.