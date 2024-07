Quarto Grado, anticipazioni stasera: Sarah Scazzi, zio Michele si dichiara ancora colpevole

Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sui casi di Liliana Resinovich e Sarah Scazzi

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste il 5 gennaio 2022. Gli inquirenti continuano a indagare, per sciogliere il dubbio se la donna si sia suicidata o se si tratti di omicidio.



Al centro della puntata, anche la vicenda di Sarah Scazzi, la ragazzina di Avetrana assassinata il 26 agosto 2010. Nel corso dell’ultimo appuntamento viene riproposta l’intervista a Michele Misseri, la prima rilasciata dopo la scarcerazione e gli otto anni di reclusione. Tornato nella villetta di via Deledda, l’uomo continua a proclamarsi colpevole.