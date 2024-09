Quarto Grado torna: Roberta Bruzzone nella squadra di Nuzzi-Viero su Rete 4 e... Le anticipazioni

Quarto Grado: Roberta Bruzzone nella squadra di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Al via la nuova stagione di Quarto Grado nel prime time del venerdì di Rete 4. Programma che vince (negli ascolti tv) non si cambia, ma si rafforza: entra nella squadra guidata da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero anche la criminologa Roberta Bruzzone (presente anche quest'anno nel cast fisso di Ore 14 condotto da Milo Infante su su Rai 2 e a La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1).

Un team di opinionisti che vede le conferme dei vari volti già noti e amati dal pubblico del programma Mediaset: da Carmen Pugliese a Luciano Garofano, passando per Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Si rinnova, anche lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il suo pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

Vediamo i temi della prima puntata in onda venerdì 13 settembre 2024 in prima serata su Rete 4 subito dopo il talk dell'access prime time 4 di Sera di Paolo Del Debbio.

Quarto Grado torna sul caso di Sharon Verzeni - Le anticipazioni

“Quarto Grado” torna su Rete 4 con la 16esima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e la squadra del programma, tornano a indagare su casi di cronaca, attuali e del passato, in particolare quelli che vedono protagoniste - loro malgrado - donne vittime di femminicidio.

In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, la vicenda di Sharon Verzeni, la donna uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola (Bergamo) da Moussa Sangare. Agghiaccianti, le motivazioni addotte dal giovane: «Ho avuto un’onda emotiva e l’ho uccisa. È stato il mio primo omicidio…».





Quarto Grado, da Pierina Paganelli al giallo della morte di Liliana Resinovich - Le anticipazioni

Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, debba restare in carcere. La difesa del 34enne è insorta, affermando che l’uomo ripreso dalle telecamere non corrisponde per altezza e aspetto.

Inoltre, l’approfondimento torna sul giallo della morte di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A due anni e mezzo dai fatti, non è ancora stata scoperta la verità su questo mistero.