Quotidiani, La Verità di Belpietro riemerge dopo mesi di perdite. Crolla il Fatto Quotidiano

Quotidiani, crolla il Fatto Quotidiano: Travaglio e Gomez perdono il tocco magico a febbraio

Febbraio, un mese piuttosto stabile per le vendite dei quotidiani. Ma non per tutti. Il Corriere della Sera, secondo i dati Ads, registra 255.866 copie vendute contro le 253.500 di gennaio (+0,9%).

Repubblica, il gigante editoriale della famiglia Agnelli-Elkann, porta a casa a febbraio 153.683 copie vendute, in flessione dell’1,3% rispetto al mese precedente. Rimanendo sulle testate di “casa Gedi”, La Stampa, diretta da Massimo Giannini, vive una leggera perdita in termine di vendite fermandosi a 90.501 copie contro le 91.214 di gennaio.

Buone notizie per il Sole 24 Ore che, anche se di poco, cresce rispetto a gennaio. Il giornale di Confindustria, infatti, registra 133.188 copie vendute contro le 132.020 del mese precedente (+0,8%).

Il Messaggero, invece, a febbraio registra una lieve flessione (-0,5%), passando da 68.022 copie vendute a 67.650. A seguire, invece, il crollo del Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio per la versione cartacea e da Peter Gomez per quella online, perde il 10,3% a febbraio registrando 50.126 copie vendute contro il precedente buon risultato di 55.893.

Buone notizie invece per La Verità di Maurizio Belpietro che, dopo diversi mesi di perdite, registra il primo “fievolissimo” incremento dello 0,02% vendendo 33.998 copie contro le 33.991 di gennaio. Infine, Libero cresce rispetto a gennaio dell’1,4% vendendo 22.914 copie. In positivo anche il Giornale che, a febbraio, porta a casa 30.157 copie in aumento dell’1,6%.