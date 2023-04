Rachel Stuhlmann, che curve! La scollatura vertiginosa dell'influencer "malata" di tennis. FOTO

Rachel Stuhlmann, scollatura in bella vista e curve pericolose. FOTO

Rachel Stuhlmann fa impazzire i fan con le sue curve pericolose. L’influencer appassionata di tennis, con una foto su Instagram mette in mostra il suo fisico angelico e informa i suoi follower di un importante novità.

Immortalata sul campo da tennis con un top color fucsia, gonnellina bianca e impugnatura ferma e giusta sulla racchetta, la giovane influencer ha voluto informare i suoi fan che a breve sbarcherà in Europa per la stagione dei Master nel vecchio continente che avrà come eventi di punta Montecarlo, Roma e Madrid in attesa del Roland Garros, in programma a Parigi, tra fine maggio e inizio giugno.

Un occasione più unica che rara per i suoi fan italiani che potrebbero incontrarla in giro per il Foro Italico nel mese di maggio, quando si svolgeranno gli Internazionali di Tennis a Roma