Radio, ascolti in crescita nel 2023. Rtl ancora in testa, poi Rds e Deejay

Radio, ascolti in rialzo anche nel 2023. Rtl vince ancora

La radio resta ancora il mezzo di comunicazione più ascoltato. Secondi i dati (dati di ascolto delle emittenti nazionali e locali nell’intero 2023 e nel secondo semestre dello stesso anno) Ter (Tavolo Editori Radio) riportati da Primaonline, il mezzo radiofonico è diventato sempre più popolare in Italia, con un aumento degli ascoltatori da 33.809.000 nel giorno medio e 43.303.000 nei 7 Giorni nel 2022 a 36.343.000 e 44.667.000 rispettivamente nell'anno appena concluso.

Per quanto riguarda le emittenti nazionali (escludendo Rai), di seguito sono riportate le tabelle di confronto degli ascolti del Giorno Medio e AQH relativi all'Anno 2023 e al II Semestre 2023. I confronti sono stati effettuati con i dati omologhi dell'anno precedente. L'ordine delle emittenti è basato sui dati dell'Anno 2023.

Dati Ascolto TER II Sem e Anno 2023 giorno medio



Dati Ascolto TER II Sem e Anno 2023 quarto ora medio



Lorenzo Suraci (RTL 102.5): "Grazie agli 8 milioni di italiani che ci ascoltano"

"Ringraziamo gli oltre 8 milioni di italiani che, ogni giorno, ascoltano le radio del Gruppo RTL 102.5. Il nostro sistema radiofonico è perfettamente mirato, comprendendo l’ammiraglia generalista RTL 102.5, la radio dei giovani Radio Zeta e Radiofreccia, anima rock del gruppo. Tre target distinti per il mercato pubblicitario. RTL 102.5 Play è la nostra piattaforma, che ospita tutte le radiovisioni del gruppo, i siti, i nostri eventi, tutti gli ospiti che sono in onda nei nostri programmi e tanti contenuti esclusivi", racconta Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5. "Il Gruppo RTL 102.5 propone per il 2024 una nuova strategia commerciale che coinvolge l’intero sistema RTL 102.5, attivando tutti i tuochpint dalla radio al digital al social per arrivare agli eventi live. I nostri canali social vanto 4,3 milioni di followes con un tasso di coinvolgimento del 2.3%. Siamo pronti, anche nel 2024 ad affrontare il mercato andando sempre di più a integrare la comunicazione editoriale con quella commerciale offrendo ai Brand nuove proposte di comunicazione ad hoc, coinvolgendo attivamente gli ascoltatori e stimolando la loro attenzione”, chiosa Suraci.

Ascolti radio in crescita, boom anche per le emittenti GEDI

Ottimi risultati d’ascolto per le tre emittenti del Gruppo GEDI, tutte in crescita, come attestano i dati pubblicati oggi da RadioTER, relativi agli ascolti del mezzo Radio che nell’Anno 2023 registra ben 36,3 milioni di ascoltatori medi giornalieri (+7,5% rispetto al 2022) e 7,2 milioni nel quarto d’ora medio (+14,1%).

Radio Deejay ottiene il primo posto nella graduatoria del quarto d’ora medio (AQH) con 675 mila ascoltatori (+48,0% rispetto all’anno precedente) e supera i 5,5 milioni (5.509 mila, +17,8%) di ascoltatori nel Giorno Medio dove conquista la seconda posizione nel II Semestre 2023 con 5.624 mila ascoltatori.Bene Radio Capital con 140 mila ascoltatori nell’AQH (+17,6%) e 1.338 mila ascoltatori nel Giorno Medio (+2,9%), valore che raggiunge i 1.405 mila nel II Semestre 2023. In ulteriore crescita Radio m2o che ottiene il suo massimo storico sia nell’AQH con 176 mila ascoltatori (+34,4%) sia nel Giorno Medio con 1.766 ascoltatori (+11,0%, con il valore del II Semestre 2023 che sale a 1.848 mila).“Dopo tre anni complicati, il 2023 potremmo ormai ufficialmente considerarlo l’anno della rinascita per tutto il comparto radio, che si vede ricompensato per il grande impegno, e per le nostre emittenti” – dichiara Linus, Direttore Editoriale Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay e Radio Capital -. “Deejay sta per compiere 42 anni ed è ancora in grado di stupire posizionandosi in vetta alle classifiche e consolidando anno dopo anno una relazione di qualità con il suo pubblico unica nel panorama radiofonico.

Cresce anche Radio Capital che sta trovando una sua strada e una sua stabilità e benissimo m2o, forse in questo momento la radio più originale del panorama italiano.“I nuovi dati d’ascolto confermano con decisione il trend, più che positivo, che accompagna la crescita costante di Radio m2o.” – commenta Albertino, Direttore Artistico di Radio m2o-. “L’ultima rilevazione sottolinea inoltre un dato storico: il record assoluto di ascoltatori nel giorno medio e nel quarto d’ora medio (AQH). Sono numeri entusiasmanti, raggiunti attraverso un riposizionamento coerente, mirato e appassionato del prodotto m2o, in grado oggi di raggiungere una fascia di pubblico sempre più ampia e trasversale”.

Ascolti in salita, Radio Italia mantiene un posizionamento "leader"

“Il dato appena pubblicato vede sostanzialmente, nel secondo semestre del 2023, Radio Italia solomusicaitaliana mantenere il proprio posizionamento tra le leader in Italia con 5.039.000 ascoltatori nel giorno medio, 449.000 nel quarto d’ora medio e 15.019.000 nei 7 giorni. Ovviamente siamo soddisfatti di questo nostro risultato anche perché non è scontato riuscire a restare a determinati livelli. Evidentemente il lavoro svolto da tutti i collaboratori di Radio Italia è stato proficuo e quindi abbiamo mantenuto un posizionamento che ormai è stabile da oltre 30 anni”., dice Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia.

ECCO GLI ASCOLTI RADIO TER NEL DETTAGLIO: TABELLE E GRAFICI

