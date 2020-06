Radio, Marco Rossignoli confermato Presidente di TER: Tavolo Editori Radio

Marco Rossignoli è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di TER, mentre Veronica Chiloiro subentra a Laura Rossetto Casel nel ruolo di Coordinatore del Comitato Tecnico.



TER (Tavolo Editori Radio), la società che si occupa della rilevazione dell'ascolto radiofonico in Italia, come riporta Primaonline, ha comunicato che il 16 giugno è iniziata la terza ondata di rilevazione dell'indagine RadioTer 2020. L'indagine terminerà a inizio ottobre dopo una breve pausa estiva in agosto.