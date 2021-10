Radio Monte Carlo, al via la nuova campagna istituzionale "Note di stile"

Radio Monte Carlo, campagna istituzionale "Note di stile"

È la Radio Italiana del Principato di Monaco, l’emittente che va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode, attuale anche quando compie, come ha fatto quest’anno, 55 anni.

La sua musica, inconfondibile, è da sempre manifesto di stile.

Proprio da questi imprescindibili assunti di base prende le mosse la nuova campagna di comunicazione istituzionale dell’emittente che partirà lunedì 1° novembre e proseguirà per tutto il mese attraverso una pianificazione che comprende affissioni nelle più importanti città italiane (Milano, Roma, Firenze, Verona, Padova, Torino dove sono previsti diversi formati ad alto impatto nel centro città), un tram storico brandizzato che percorrerà le strade di Milano, stampa periodica e quotidiana (nazionale e locale), digital e social.





"Note di stile” si declina in due soggetti – uno maschile e uno femminile – con un denominatore comune: chi ascolta Radio Monte Carlo lo riconosci dai dettagli. Non è mai ossessionato dai trend, è sempre alla ricerca dell’eleganza senza tempo e della raffinatezza essenziale, come le note di "Gran Classe" cifra distintiva della programmazione musicale dell’emittente.

Radio Monte Carlo si rivolge infatti a un pubblico prevalentemente adulto, di alto profilo, colto e con uno spiccato interesse per il mondo del lifestyle come il design, il cinema, l’arte, la moda, i viaggi e lo sport.

La nuova campagna accompagna e celebra un momento importante per Radio Monte Carlo che negli ultimi anni, grazie a un coerente lavoro di consolidamento del posizionamento, ha ottenuto conferme dal punto di vista degli ascolti e dell’incremento graduale della fanbase social.