Radio Zeta Future Hits Live: Lazza annuncia la data del 10 giugno 2023

Radio Zeta Future Hits Live, Lazza farà parte del cast dell'edizione di questo anno

Il Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. Sono già aperte le prevendite: i biglietti sono disponibili su TicketOne.

Lazza è stato ospite di Radio Zeta e RTL 102.5 ed ha annunciato che farà parte del cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. L’artista, dopo aver conquistato il record italiano di permanenza in prima posizione in classifica con l’album “Sirio”, è il primo grande nome annunciato.

Nelle prossime settimane ce ne saranno molti altri."Let's go! Sono il primo artista annunciato e sono felicissimo di essere ai Future Hits, le prevendite aprono oggi, comprate i biglietti che finiscono subito!”, ha detto Lazza in radiovisione. Al via il conto alla rovescia: dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma ad accogliere tutti i cantanti che comporranno l’incredibile cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023.

Insieme a Lazza, tutti gli artisti più amati delle nuove generazioni. Dopo aver esordito tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Cenere", ed aver conquistato il secondo posto con il plauso di pubblico e critica, Lazza – uno degli artisti più amati dalla Generazione Zeta - è il primo grande nome della rosa di cantanti che comporranno il cast del Future Hits di quest’anno. Sul palco del Foro italico, in una serata indimenticabile, arriveranno tutti gli artisti più amati dalla Generazione Zeta: il cast completo verrà annunciato nei prossimi giorni. Ma a giudicare dal successo dello scorso anno, quando il Radio Zeta Future Hits Live ha fatto ballare migliaia di ragazzi, si preannuncia uno show musicale indimenticabile.