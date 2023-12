Rai 2, ascolti da record con De Martino, Ruggeri e Monica Setta

Rai 2, ascolti record a Santo Stefano con De Martino, Ruggeri e Setta

Rai 2 ha festeggiato Santo Stefano dal prime time alla notte con ottimi ascolti. Scommessa vinta per Marcello Ciannamea che ha premuto per avere lo show "Da Natale a Santo Stefano" con Stefano De Martino. Scelta azzeccata, visto che il programma ha raggiunto il 10% di share con l'ospite star Maria De Filippi. In seconda serata sale al 6.4 per cento "Gli occhi del musicista" di Enrico Ruggeri (prodotto sempre dal prime time intrattenimento diretto da Ciannamea) mentre arriva al 5 a tardissima notte - fino alle 2 la rilevazione - lo speciale feste di "Generazione z", programma scritto e condotto da Monica Setta con Sergio Friscia, Claudia Koll, Roberta Capua, la musica live di Piero Mazzocchetti e l'anticipazione di "Confusi 2", la serie Genz di rai play. E "Generazione Z" prodotto dall'approfondimento di Paolo Corsini avrà una puntata in più, premio per i buoni ascolti in onda il 30 dicembre eccezionalmente alle 15.20 su RAI2.