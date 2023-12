Ascolti tv, In Onda è una sorpresa. Telese-Aprile passano dal 2 al 6,7%

Ascolti tv ieri 26 dicembre 2023: il cambio di orario ha fatto bene alla coppia Telese-Aprile

È un risultato a dir poco soprendente quello registrato da In Onda negli ascolti tv ieri 26 dicembre 2023. Il programma di La7 condotto dalla coppia Marianna Aprile-Luca Telese, che in questa puntata hanno ospitato Carlo Cottarelli, Corrado Formigli, Tiziana Ferrario e Pietro Senaldi, è stato escluso dalla prima serata il 3 dicembre a causa dei numeri decisamente troppo bassi (la media era intorno al 2% di share). Ieri però In Onda ha chiuso con 1.303.000 spettatori per il 6.7% di share, complice probabilmente l'assenza di altri talk in programmazione durante le feste.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 dicembre 2023 per le altre reti: Affari Tuoi su Rai1 con 4.666.000 spettatori (23.9%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.129.000 spettatori con (16%), La piccola principessa su Italia 1 con 727.000 spettatori (3.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.408.000 spettatori (7.4%) e Un Posto al Sole con 1.561.000 spettatori (7.9%), Tempesta d’Amore su Rete 4 con 567.000 spettatori (3%), 4 Hotel su TV8 con 494.000 spettatori (2.6%), Little Big Italy sul Nove in replica con 498.000 spettatori (2.6%).