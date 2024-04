Rai: Amadeus comunica al Dg Rossi che lascia l'Azienda

Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende l’Adnkronos - ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

Rai: Meloni, controllo governo? ‘Lo giudicano cittadini’

“Io penso che i cittadini lo possono giudicare se c’è un controllo sulla Rai”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto a margine della visita a Vinitay a chi le chiedeva se ci sia un controllo del governo sulla Rai e del caso Amadeus.