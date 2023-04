Rai, Annunziata-Fini e Vespa-La Russa. La guerra di Fdi a "Mezz'ora in più"

Rai: nella trasmissione di Vespa dopo il Tg1, 13 ospitate su 16 della Dx

In Rai è iniziata una vera e propria guerra, Fdi non ha gradito l'ospitata di Fini dall'Annunziata e soprattutto l'invito esplicito a Meloni di usare il linguaggio della chiarezza sui valori antifascisti. Fratelli d’Italia adesso - si legge sul Fatto Quotidiano - attacca a testa bassa: sotto accusa finisce la "propaganda" di Lucia Annunziata, che domenica a "Mezz'ora in più" si è permessa – questo le imputano – di accostare il 25 Aprile alla cattiva gestione dei migranti da parte del governo. Ma soprattutto (è il non detto che brucia di più) perché l’ex leader di An, Gianfranco Fini, ospite d’onore della trasmissione, ha esortato la premier a dichiarare apertamente di essere antifascista. Un colpo da ko dopo giorni e giorni di polemiche per i distinguo, le ritrosie da parte di Ignazio La Russa&C. alla vigilia della festa della Liberazione.

E dunque - prosegue il Fatto - vendetta, tremenda vendetta. Prima con una gragnuola di dichiarazioni contro la giornalista per "la campagna costante contro il governo Meloni" e poi con la contromossa: questa sera La Russa sarà ospite a "Cinque minuti", il programma di Bruno Vespa. Il presidente del Senato accoglierà l’invito di Fini o si limiterà a rendere la pariglia a lui e Annunziata. Già, perché a dispetto delle preoccupazioni di Fratelli d'Italia, in Rai non sembra esserci un clima da caccia al meloniano. Anzi, Vespa, che da quando ha iniziato la striscia di approfondimento post-Tg, due mesi fa, ha avuto ospiti politici in 16 puntante per ben 13 volte ha ospitato esponenti del centrodestra (inclusa Giorgia Meloni all’esordio).