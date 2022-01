Rai, budget 2022 di Fuortes approvato con 3 no: primi segnali rottura nel Cda

Rai, il budget 2022 approvato con tre voti contrari del Cda: i "no" di Bria (Pd), Di Majo (M5s) e il consigliere Laganà

Il budget Rai presentato dall’ad Carlo Fuortes ha incassato ben tre voti contrari. Secondo la ricostruzione di AdnKronos, i no sono arrivati da Francesca Bria, consigliere in quota Pd, Alessandro Di Majo, in quota 5Stelle e da Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti di Viale Mazzini.

Rai, Anzaldi (Vigilanza): "Vera e propria sfiducia a Fuortes"

A commentare la situazione e parlare dei primi segnali di spaccatura del Cda è il segretario della Vigilanza, Michele Anzaldi, che, con un post su Facebook, ha soppesato la vicenda inserendola in un quadro politico più ampio.

“I consiglieri Pd e M5s votano contro l’Ad Rai Fuortes sulla competenza più importante del Cda, il bilancio: una vera e propria sfiducia al vertice aziendale scelto dal presidente Draghi. È un attacco al premier? Qualcuno da Pd e M5s spiegherà?”, ha scritto il deputato di Italia Viva. “Votare contro il budget è un atto aziendale grave, che non può certo essere motivato dalla semplice contrarietà allo stop all’edizione flash notturna della Tgr”.

Leggi anche: