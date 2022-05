Rai, bufera su Monica Maggioni: i giornalisti si ribellano al turno dell'alba

Rai, polemiche su Monica Maggioni: i giornalisti rifiutano il nuovo ordine di servizio

A viale Mazzini, le nuove disposizioni date dalla direttrice del Tg1 scatenano l’ira dei giornalisti. Che si parli di talk show, di direttori che fanno da relatori a convention di partito, di flatulenze che impediscono la pacifica convivenza in ufficio, o ancora, di nomine e ordini di servizio, le polemiche non finiscono mai. Ma che cos’è successo questa volta? La direttrice del Tg1, Monica Maggioni, ha comunicato al cdr della sua testata (Roberto Chinzari, Leonardo Metalli e Virginia Lozito) diversi spostamenti di ruoli e cambi di conduzione in vista della stagione autunnale, quella che vedrà partire anche nuovi palinsesti, che entreranno in vigore dal prossimo 6 giugno.

Tg1, Maggioni: ai conduttori delle 20 anche la rassegna stampa all'alba: la redazione si ribella

A occhio, la redazione non ha preso molto bene il nuovo ordine di servizio. Maggioni, in pratica, ha deciso che i conduttori del Tg1 delle 20, ovvero l’edizione principale del Tg della rete ammiraglia, dovranno a turno occuparsi anche della rassegna stampa alle 6.30 del mattino. Insomma, per molti, aggiungere alla comoda conduzione serale anche la rassegna dell’alba non deve essere sembrato un grande affare.

Infatti, due volti storici conosciuti dal grande pubblico come Emma D’Aquino e Laura Chimenti, si sono già rifiutate. Cosa che pensa di fare anche un altro dei mezzibusti più noti, Francesco Giorgino, “offeso” dalla proposta ma frenato sulla strada del gran rifiuto dalla qualifica appena conquistata di vice direttore. Nessun problema invece per l’altro conduttore delle 20, Alessio Zucchini, che si è subito allineato senza battere ciglio al nuovo organigramma.

A coordinare “nefasto” turno dell’alba sarà Mario Prignano, stimato caporedattore centrale del Tg1 nonché storico medievalista ed esperto di storia della Chiesa. Il rapporto con la struttura di Day Time che collabora alla realizzazione della trasmissione, sarà invece coordinato dal vicedirettore Sabina Sacchi.