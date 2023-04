Rai, cambia tutto. Da Fagnani a De Girolamo, da Insegno a Cuccarini: le ultime

Rai, ecco tutte le novità del palinsesto 2023-2024

Si delinea il nuovo assetto del vertice Rai destinato a scrivere i palinsesti della prossima stagione 2023/2024. Intanto, la prima notizia che si apprende dal settimo piano di Viale Mazzini è che saranno Marcello Ciannamea e Angelo Mellone ad occuparsi di Prime e Day time. L'altra grossa novità riguarda il pomeriggio di Rai 1 e Rai 2.

Sembra ormai certa la partenza di Serena Bortone che ogni giorno viene doppiata da Canale 5 con "Uomini e Donne". Al suo posto una donna. I nomi? Nunzia de Girolamo che spinge molto esibendo (ha pubblicato una foto di lei con la premier) la conoscenza con Giorgia Meloni. Ma - a sorpresa - anche Lorella Cuccarini che, per tornare in Rai, dovrebbe lasciare Amici.

Su Rai 2 Mellone pensa ad un tutorial oltre al "Bella ma" di Pierluigi Diaco e qui ha solo l'imbarazzo della scelta tra Roberta Morise, Carolina Rey e Greta Mauro. Alberto Matano ci tiene a restare solo a "La Vita in diretta" mentre molti programmi si aprono su Rai 2. "Liberi tutti", prodotto da Silvio Testi -marito della Cuccarini - potrebbe essere condotto da Pino Insegno o Andrea Delogu mentre torna "Made in Sud". Per il prossimo anno non è previsto Cattelan (che ha ancora 18 puntate e basta) mentre dovrebbe conquistare una seconda serata "Generazione z" di Monica Setta che con 6mila euro di spesa vanta una media del 6 per cento.

La giornata ideale sarebbe il mercoledi dopo lo show di Massimo Giletti. Il lunedi rimane "Restart" di Annalisa Bruchi mentre la seconda serata del lunedi di Rai 1 toccherebbe a Monica Maggioni. E la Bortone dove va? Si pensava al posto di Marco Damilano ma il giornalista ha un contratto ancora per due anni. Infine, capitolo Fagnani. Per la giornalista si parla di un posto in giuria a "Ballando con le stelle" al posto di Selvaggia Lucarelli.