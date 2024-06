Rai/ Caterina Balivo lascia La Volta Buona? L'ultima frecciata al team. VIDEO

Caterina Balivo chiude La Volta Buona con una frecciatina. Tornerà a settembre? Ecco che cosa ha detto

Finale col botto. Caterina Balivo, conduttrice Rai alla guida del programma di cronaca e intrattenimento La Volta Buona, venerdì 31 maggio ha chiuso la stagione sorprendendo il pubblico e il suo team con una dichiarazione inaspettata, che non ha mancato di suscitare riflessioni e interrogativi sul futuro della trasmissione.









La frecciatina di Caterina Balivo nell'ultima puntata

Nel corso dell'ultima puntata Balivo ha dichiarato: "Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me", rivolgendo all'ospite in studio Umberto Broccoli, che aveva sbagliato a scegliere la sedia sulla quale sedersi. Una frase che ha riacceso subito i riflettori su quanto detto dalla conduttrice all'inizio della stagione, quando già aveva evidenziato un clima di non piena sintonia con il team di lavoro. "Noi ce la metteremo tutta per raccontarvi queste storie. Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me. O mi ameranno. Non lo so come andrà. So solo che noi vogliamo questo, ecco perché quei momenti noi qui li chiamiamo la volta buona", aveva detto Balivo a settembre.

Tira davvero aria di addio? Balivo tornerà a settembre alla conduzione de La Volta Buona? Per ora non è dato a sapersi. In chiusura di puntata la conduttrice si è solo limitata a un generico augurio di "buona estate", lasciando il pubblico un po' di stucco, e allo stesso tempo incuriosito.