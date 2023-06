Rai, Di Mare imputato per diffamazione: a processo dopo le accuse di Fedez

Concertone Primo Maggio 2021, l'ex direttore di Rai 3 Di Mare imputato per diffamazione. Scontro in tribunale contro Fedez

Guai per l’ex direttore di Rai 3. Il giornalista Franco Di Mare è imputato per diffamazione nei confronti di Fedez per lo scontro con il rapper dopo il concertone del Primo Maggio 2021.

Di Mare accusò il rapper di aver “manipolato” la registrazione di una telefonata con Ilaria Capitani, all’epoca vicedirettrice della terza rete, per sostenere di aver subìto un tentativo di censura per il suo intervento contro l’omofobia. Nella telefonata c’era anche l’organizzatore Massimo Bonelli.

Nel dettaglio, il 2 maggio Di Mare ha affermato su Facebook che Fedez aveva manipolato e modificato la registrazione, omettendo alcune parti e apportando tagli, alterando così il suo contenuto. Durante l'audizione in Commissione di vigilanza della Rai avvenuta il 6 maggio, il giornalista ha ribadito le accuse. In seguito, ha ripetuto le stesse affermazioni anche in un'intervista.

