Rai-Lega, Morelli al posto di Tiramani. Un salviniano scalza un giorgettiano

Svolta Lega in Commissione di Vigilanza Rai: Alessandro Morelli subentra a Paolo Tiramani. Alessandro Morelli è un salviniano doc ed è l’uomo della Lega per la Rai. Da subito Salvini gli ha affidato il dossier Rai e Morelli se ne è occupato anche se non era in Vigilanza perché vice presidente della Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni della Camera, dove peraltro passano anche i temi dei media. Proprio per questo suo incarico è stato al centro di polemiche per essere considerato il responsabile della scarsa presenza della Lega nell’azienda di Viale Mazzini.



Pare invece che Morelli non avesse un buon feeling con Paolo Tiramani, scrive www.primaonline.it, che gravita invece in area giorgettiana e che, guarda caso, è stato sostituito da Morelli. Il suo arrivo in Vigilanza viene letto in Rai come una radicalizzazione dello Lega contro l’ad Fabrizio Salini: al contrario di Massimiliano Capitanio, il leghista segretario della Commissione considerato l’uomo del dialogo, Morelli sarà il pasdaran.