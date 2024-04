Rai-Mediaset, Warner Bros, La7 e... che sfida tra gli agenti dei vip Presta-Caschetto

Tanto si è detto e scritto del prossimo approdo di Amadeus nella casa di Warner Bros Discovery. E soprattutto sulla nascita di un terzo polo televisivo sempre più forte in grado di contrastare il duopolio Rai-Mediaset.

D'altra parte il Nove diventa sempre più forte anno dopo anno: da Maurizio Crozza a Fabio Fazio, passando per Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi per fare qualche nome.

La battaglia degli ascolti tv sarà sempre più calda nei prossimi anni. A questa sfida che si gioca sul terreno dell'Auditel contribuiscono certamente i re degli agenti della star tv. In prima fila, come i Messi e Ronaldo degli anni migliori, ecco ovviamente Lucio Presta e Beppe Caschetto.

Lucio Presta, 64 anni nato a Cosenza, da anni manager-imprenditore di successo è fortissimo sulle grandi tv generaliste, Rai 1- Canale 5: Arcobaleno 3 infatti ha tra le sue fila big del calibro di Roberto Benigni, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Marco, Liorni, Eleonora Daniele, Giulio Golia, Lorella Boccia, Simona Ventura, Gianni Morandi. E Barbara D'Urso (alcuni rumors delle ultime ore la accostano al Nove).

Giuseppe "Beppe" Caschetto, 67 anni, è di Roma ma originario di Modica, ex funzionario della Regione Emilia Romagna, ha una scuderia molto varia e molte punte a 5 stelle tra Discovery e La7. Qualche nome? Da Fabio Fazio a Luciana Littizzetto protagonisti di Che tempo che fa, passando per Maurizio Crozza che da anni illumina il prime time del venerdì sera sul Nove con Fratelli di Crozza, passando per i protagonisti dei talk della tv di Urbano Cairo, Lilly Gruber, Giovanni Floris e Corrado Formigli. Senza dimenticare Luca e Paolo, Caterina Balivo o Virginia Raffaele o Sabrina Ferilli.