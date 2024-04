Nove, anche Belen e D'Urso con Amadeus. Ma si lavora al colpaccio: Fiorello

Nove, Fiorello allontana l'ipotesi e si fa desiderare: "Non appartengo a nessuno. Chi mi vuole..."

Discovery continua la sua campagna acquisti, l'ultimo colpo da novanta è stato Amadeus, sbarcato su Nove dopo i successi in Rai. Lo scorso anno lo stesso percorso lo aveva compiuto Fabio Fazio, ma l'emittente televisiva non ha intenzione di fermarsi qui. Barbara D’Urso e Belen Rodriguez sarebbero nel mirino di Canale Nove. Le due popolarissime conduttrici - si legge su La Stampa - potrebbero essere gli ultimi colpi della rete. Discovery ha messo gli occhi su due donne di primissima fila. Entrambe hanno lasciato Mediaset e ora sarebbero pronte alla nuova avventura sul Nove. Ma i dirigenti hanno un altro sogno inconfessabile: convincere Fiorello.

Con buona pace di Giorgia Meloni, che si è raccomandata con i vertici Rai di non lasciarsi sfuggire lo showman siciliano, costi quel che costi. Letteralmente. "Amadeus va al Nove? Io no", scherza Fiorello durante la sua trasmissione. Fiorello, con la sua solita ironia, commenta la telefonata di Meloni ai vertici Rai: "Addirittura convincetelo, legatelo, coccolatelo? A me? Un bel massaggio all’ego certamente, però tutto questo non regge: chi mi conosce sa che purtroppo io ho un contratto con il mio divano: dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi, mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo".