Rai, Salini rimanda la presentazione dei palinsesti tv prima taglio dei costi

Slittano i palinsesti Rai. La presentazione dei programmi in vista dell’autunno agli investitori pubblicitari e ai rappresentanti dei media, era prevista per il primo luglio a Roma nello Studio A di Radio Rai in via Asiago a Roma. Ma si è deciso di portarla qualche giorno oltre. Secondo quanto riporta Primacomunicazione probabilmente comunque entro i primi dieci giorni di luglio: l’ad Fabrizio Salini presenterà i palinsesti al consiglio di amministrazione nella riunione prevista per mercoledi 17 giugno, "ma ha deciso di lasciarsi tempo per verificare come riuscire a procedere con la politica di risparmi e di riorganizzazione che ha comunicato ai manager di prima fila venerdi scorso".

"Rivedremo anche i compensi", aveva detto Salini in una riunione con i manager di prima fila secondo quanto riportato dal Corsera. "Tutti, attori, registi, conduttori e autori devono prendere atto che la situazione è cambiata. Rivedremo la politica dei compensi come la conosciamo fino a oggi. Non dobbiamo avere paura di perdere un artista o un programma. Non c’è bisogno di spargimenti di sangue ma di cogliere un’occasione per cambiare".