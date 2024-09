Rai, Serena Bortone: 5 in condotta, come sarà e quando parte il nuovo programma

Serena Bortone torna con '5 in condotta' su Rai Radio 2, quando va in onda

Serena Bortone - dopo aver guidato sino alla scorsa stagione 'Che sarà' nell'access prime time del weekend di Rai3 - torna con il programma '5 in condotta'.

Quando partirà? Il 16 settembre e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e sino alle 18 su Rai Radio 2 (diretto da Simona Sala) - dalla sala D del centro di produzione di via Asiago in Roma.

5 in condotta, il nuovo programma per Radio 2 di Serena Bortone, come sarà

Che tipo di programma sarà 5 in condotta? Serena Bortone dialogherà con gli ascoltatori radiofonici su temi d’attualità sia di stampo internazionale che nazionale, oltre a grandi argomenti della vita sociale. "Li metterà di fronte ad alcuni dilemmi, che il pubblico dovrà in qualche modo indossare, per arrivare a dire come si sarebbe comportato al posto di chi è stato coinvolto direttamente in quella determinata situazione", scrive Tv Blog. Che rivela: "Per ogni settimana di messa in onda i radioascoltatori di Rai Radio 2 assegneranno il loro “5 in condotta” ad un personaggio che a loro giudizio se lo meriterà", scrive Tv Blog.