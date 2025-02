Rai, Stefano De Martino cala il tris: nuovo programma dopo Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile - Rumor

Ra, Stefano De Martino cala il tris: nuovo programma dopo Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile

La stagione televisiva 2024/2025 ha re indiscusso degli ascolti tv: Stefano De Martino. Il successo ottenuto in access prime time con Affari Tuoi è stato nettissimo e ha sbaragliato la concorrenza. Dopo aver ereditato la fascia da Amadeus è partito subito in quinta e non si è fermato più con il game show che viaggia spesso sopra al 30% di share e con 6 milioni e passa di spettatori (talvolta con vista su quota 7 mln).

Che dire poi di Stasera Tutto è possibile? Il comedy show è ripartito il 28 febbraio in prima serata e ha ripreso da dove aveva lasciato la scorsa primavera, ossia lanciando Rai2 sino a quota 2.263.000 spettatori con il 14.2% (ko persino le Iene). Numeri record, per capirci il picco della precedente stagione era stato nell'ultima puntata - del 23 maggio 2024 - con il 14.33% e 2 milioni 50 mila telespettatori.

E prossimamente il pubblico di Rai1 potrebbe vedere Stefano De Martino alle prese con una nuova sfida. Sanremo? Di quello se ne riparlerà dopo il biennio di Carlo Conti.

La fascia sarà nuovamente quella dell'access prime time. D'altronde la prima rete di viale Mazzini ci ha abituato ad alternare programmi (Affari Tuoi e I Soliti Ignoti). Dunque l'idea sarebbe di proporre un'alternativa al gioco dei pacchi malgrado il clamoroso successo stagionale.

Quando? La messa in onda dovrebbe essere nel mese di giugno. E questa volta potrebbe però esserci qualche novità. Secondo quanto riporta Tv Blog, si sperimenterà "un nuovo game che sarà prodotto sempre da Endemol / Banijay". Durata di circa un mese con "Techetechetè, che tornerà comunque a luglio e ad agosto, in attesa di lasciare poi il posto a settembre ad una nuova edizione di Affari tuoi".