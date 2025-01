Rai1, 'Ora o mai torna' con Marco Liorni (che sogna Sanremo): cast cantanti, giudici, quando va in onda, le novità

Liorni su Ra1 con Ora o mai più: "Sanremo come Conti e Amadeus? Speriamo un domani"

"Sanremo? Chiunque risponde 'speriamo un domani' ed è quello che dico anche io", le parole di Marco Liorni nel corso della conferenza stampa di 'Ora o mai più' - lo show che torna da sabato 11 gennaio su Rai1 - ai giornalisti che sottolineavano come il suo percorso professionale tra 'L'Eredità' e appunto 'Ora o mai più' è quello che ha portato Carlo Conti e Amadeus verso Sanremo. "Lo prendo come un augurio", ha risposto sorridendo Liorni.

Ora o mai più quando va in onda il programma di Marco Liorni su Rai1

Marco Liorni al timone della nuova edizione di un programma che è più di un talent musicale e che vede in gara 8 artisti in passato in vetta alle classifiche.

Primo appuntamento, sabato 11 gennaio, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi per "Ora o mai più" per 7 settimane.

Rai1, Ora o mai più cast, cantanti in gara e giudici

Marco Liorni, conduttore e padrone di casa, offre una grande occasione di riscatto a otto cantanti, portandoli di nuovo alla ribalta di una grande prima serata della Rai. Questi gli otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo, gli interpreti di una hit, di un brano che tutti hanno cantato, che è rimasto scolpito nella memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare, e poi sono stati trascurati dal mercato, sono entrati in una zona d'ombra ma che ora grazie a "Ora o mai più" hanno la possibilità di tornare al grande pubblico, di cantare i loro successi e far parte di una gara che premia il vincitore ma gratifica, con un ritorno di popolarità, tutti i partecipanti.

Antonella Bucci, nome d'arte di Antonietta Buccigrossi, nel corso della sua carriera vanta anche il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone Amarti è l'immenso per me.

Carlotta, nome d'arte di Carla Quadraccia, è stata l'interprete di tormentoni come Frena o Gelosia.

Pierdavide Carone, è l'autore della canzone Per tutte le volte che… con la quale Valerio Scanu vinse Sanremo 2010. Ha partecipato a Sanremo 2021 con Lucio Dalla classificandosi quinto con la canzone Nanì.

Loredana Errore, per lei Biagio Antonacci scrisse la canzone Ragazza occhi cielo.

Anonimo Italiano, pseudonimo di Roberto Scozzi, negli anni '90 si esibiva indossando una maschera argentata.

Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, è noto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai.

Valerio Scanu, ha vinto il Festival di Sanremo 2010 con la canzone Per tutte le volte che….

Matteo Amantia degli Sugarfree, gruppo musicale che raggiunse il successo nel 2004 con la canzone Cleptomania.

Una vera e propria gara tra gli otto protagonisti, assistiti e al contempo giudicati da altrettante icone della musica leggera italiana, cantanti in auge, che li sostengono, li indirizzano, li coinvolgono in una nuova avventura all'insegna del successo.

Questi gli otto Maestri, otto eccellenze della musica leggera italiana, chiamati non solo a supportare i cantanti in gara, a dare loro indicazioni e suggerimenti e ad affiancarli nell'interpretazione di inediti duetti dei loro successi, ma anche a valutare le loro performance esprimendo il proprio giudizio: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore.

I rapporti tra “maestri” e “allievi” diventano parte dello show, dando vita a vivaci e imprevedibili confronti tra tutti questi protagonisti della musica italiana. Alla valutazione degli otto Maestri si aggiunge questa volta - altra novità - anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini. I protagonisti del programma si sfidano a suon di canzoni, interpretazioni e duetti, tutti rigorosamente dal vivo, supportati dall'orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.