Rai2, D'Amico illumina la prima serata: Marcuzzi cambia sponda dopo 25 anni

Rai, fuori i palinsesti autunnali: tutte le novità, da Ilaria D'Amico ad Alessia Marcuzzi, passando per Alessandro Cattelan

Torna l'approfondimento informativo nella prima serata del giovedì di Rai2, seppure con una connotazione leggera in linea con l'offerta della seconda rete, con 'Che c'è di nuovo' condotto da Ilaria D'Amico dal 6 ottobre. Su Rai3 arriva dal lunedì al venerdì alle 20.35 dal 5 settembre 'Il cavallo e la torre', con il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano.

E ancora, su Rai1 esordisce 'Tempo e mistero', nella seconda serata del lunedì dal 3 ottobre, con lo scrittore Giancarlo De Cataldo, già magistrato autore di 'Romanzo criminale', che ripercorre i grandi delitti della storia italiana per ricostruire il clima della società del tempo in cui sono stati compiuti. Nella stessa collocazione, dal 21 novembre, arriverà poi 'Basco Rosso': tre appuntamenti per raccontare l'addestramento dell'unità speciale dell'Arma dei Carabinieri ''Cacciatori'' a cui è affidata la lotta del crimine organizzato in quattro regioni italiane.

La direzione di genere Approfondimento, oggetto di un cambio di guida a poche settimane dalla presentazione dei palinsesti, con l'arrivo di Antonio Di Bella, si presenta con diverse novità all'appuntamento con la nuova stagione, declinate tra cronaca, politica, storia e diritti negati, "dando spazio a tutte le voci, rifuggendo da qualsiasi censura nel rispetto della Costituzione e dei Diritti del cittadino utente", ha sottolineato Di Bella nella sua presentazione. L'offerta autunnale ribadisce i suoi punti di forza: per la fascia serale 'Porta a Porta' con Bruno Vespa su Rai 1, '#cartabianca' con Bianca Berlinguer, 'Report', arrivato al suo 25esimo anno, con Sigfrido Ranucci, 'PresaDiretta' con Riccardo Iacona, 'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli, su Rai 3.

Per il daytime 'Agorà' con Monica Giandotti su Rai 3, 'Ore 14' con Milo Infante su Rai 2. Nel weekend, su Rai 3, 'Agorà Weekend' con Giusi Sansone, 'Mi Manda RaiTre' con Federico Ruffo, 'O anche no', dedicato a inclusione e solidarietà, con Paola Severini Melograni, 'Timeline' con Marco Carrara, dedicato ai social media, 'Mezz'ora in più' e 'Mezz'ora in più/Il mondo che verrà' con Lucia Annunziata, 'Frontiere' con Franco Di Mare, 'Rebus', su informazione e cultura, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, 'Le parole' con Massimo Gramellini e 'Indovina chi viene a cena' con Sabrina Giannini.